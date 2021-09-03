Ezgi Mola ayrılıyor TRT 1 Masumlar Apartmanı'nın yeni Safiye'si bakın kim çıktı
TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan gelen haberler seyirciyi şaşkına çevirdi.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından ekrana uyarlanan Masumlar Apartmanı 15 Eylül 2020'de ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekran başına kilitleyen dizi reytingleri alt üst etmişti.
Sezon finali bölümünde İnci'nin trafik kazası geçirerek ölmesiyle diziye veda etmesi seyirciyi üzüntüye boğmuştu.
Yeni sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizide gelen transfer ve ayrılık haberleri seyirciye büyük şok yaşattı.
Atiye dizisindeki performansıyla göz dolduran 24 yaşındaki Melisa Şenolsun, yeni sezonda Masumlar Apartmanı'nda Yıldız karakteriyle seyirciyle buluşacak.