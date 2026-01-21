Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! İlk kez konuştu
İSTANBUL merkezli ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Evinden çıktığı iddia edilen madde fotoğrafları hakkında konuşan Ezgi Eyüboğlu, "Daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar" ifadelerini kullandı.
8 Ekim 2025'ten bu yana ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda isim gözaltına alındı; saç ve kan örneklerinde yasaklı madde tespit edildi. Bu isimlerden biri olan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu olmuştu. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, İrem Sak, Senna Yıldız ile birlikte gözaltına alınmıştı. Birkaç gün sonra belli olan test sonuçlarında Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu birçok kişide uyuşturucuya rastlanmıştı.
Operasyon sırasında Ezgi Eyüboğlu'nun evinde uyuşturucu madde de bulunmuştu. Test sonuçları açıklanana kadar sessiz kalan Ezgi Eyüboğlu sonunda sessizliğini bozdu. Uyuşturucu testi pozitif çıkınca Ezgi Eyüboğlu evinde çıkan maddelerle ilgili şunları söyledi:
BU MADDELER BENİM DEĞİL
Ezgi Eyüboğlu bir sosyal medyada bir kullanıcının "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" yorumuna yanıt verdi. Evinden hiçbir şey çıkmadığını iddia eden Ezgi Eyüboğlu şunları söyledi:
- "Benim evimden bir şey çıkmadı. Benimle alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğraflarımı kullanarak.
-"Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence"
EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?
15 Haziran 1988’te İstanbul’da doğan Ezgi Eyüboğlu İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamladı, ardından Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans eğitimi aldı. 2011 yılında “Kalbim Seni Seçti” adlı diziyle ekranlarda yer almaya başladı.