Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! İlk kez konuştu

BU MADDELER BENİM DEĞİL

Ezgi Eyüboğlu bir sosyal medyada bir kullanıcının "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" yorumuna yanıt verdi. Evinden hiçbir şey çıkmadığını iddia eden Ezgi Eyüboğlu şunları söyledi:

- "Benim evimden bir şey çıkmadı. Benimle alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğraflarımı kullanarak.

-"Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence"