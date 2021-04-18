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Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz ekranlara geri dönüyor bakın hangi dizide rol alacak

Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz ekranlara geri dönüyor bakın hangi dizide rol alacak

Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz ekranlara geri dönüyor. Filiz, TRT1'in iddialı dizisinin kadrosuna katıldı.

Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz ekranlara geri dönüyor bakın hangi dizide rol alacak

Efsane dizi Ezel'den sonra az sayıda projede yer alan İsmail Filiz, TRT1'in iddialı dizisi Barbaros'un kadrosuna katıldı. Ezel dizisinde canlandırdığı Ömer Uçar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu şimdiye kadar Anadolu Kartalları, Deliler Fatih’in Fermanı ve Adanış Kutsal Kavga isimli sinema filmlerinde de çeşitli rollerde boy gösterdi.

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Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz ekranlara geri dönüyor bakın hangi dizide rol alacak

Daha önce Milat isimli dizi ile 2015'te ekranda Yağız olarak izleyici karşısına çıkan oyuncu, 2015-2017 sezonunda ise Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Abaza Mehmet Paşa karakterini canlandırmıştı. 

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Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz ekranlara geri dönüyor bakın hangi dizide rol alacak

Oyuncu şimdilerde ise TRT1 dizisiyle izleyiciyle 4 yıl aranın ardından buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz ekranlara geri dönüyor bakın hangi dizide rol alacak

Tarihte yaşamış gerçek bir karakter olan Kurdoğlu’nu canlandıracak olan başarılı oyuncu rolü için çalışmalara başladı.

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