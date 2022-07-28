Ezel'in Ömer'i İsmail Filiz değişimi ile hayrete düşürdü! Televizyonda bile tanıyamıyoruz
Türkiye'nin hafızalara kazınan dizilerinden olan Ezel'de Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz'i şimdi görenler tanıyamıyor. İsmail Filiz yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırttı.
Show Tv ekranlarında yayınlanan ve 2009 yılına damga vuran Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun gençliğini canlandıran, Ömer karakterine hayat veren İsmail Filiz değişimiyle herkesi şaşırttı. Şimdilerde birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncunun Ezel dizisindeki Ömer olduğunu kimse bilemiyor!
Ezel dizisinde canlandırdığı Ömer Uçar karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran İsmail Filiz, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.
Başarılı oyuncunun sevenleri İsmail Filiz'in son halini görünce adeta gözlerine inanamadı. Vücut yapan ve yaşlandıkça daha yakışıklı olan İsmail Filiz değişimiyle olay yarattı.
2009 yılında Türk dizi sektörüne adım atan ve Türk televizyon tarihinin belki de en çok sevilen dizileri arasında yer alan Ezel dizisinde Ömer Uçar karakterine hayat veren İsmail Filiz, o günden sonra hiç unutulmadı.