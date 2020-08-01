Ezel dizisiyle ünlenen Ufuk Bayraktar'a sette sözlü ve fiziksel taciz suçlaması
Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın, başrolünü üstlendiği sinema filminin setinde çalışan makyöz ve kuaföre sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı iddia edildi.
Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın, başrolünü üstlendiği sinema filminin setinde çalışan makyöz ve kuaföre sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yayımlayan Sinema Tv Sendikası, olayın takipçisi olacağını açıkladı.
19
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Adana'da çekilen 'Dayı' isimli dizinin setinde makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş'a sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddia edildi.
29
Sinema TV Sendikası iddialara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamanın tam metni şöyle:
39
“Yönetmenliğini Uğur Bayraktar’ın, başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar’ın üstlendiği ‘Dayı’ isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır."
49