Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Meteoroloji uzmanları tarih verdi! Şehirlerde hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir...
Dünya, tarihin en sıcak dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye'yi de etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle yurdun belli kesimlerinde sıcaklıklar 46 dereceye kadar çıktı. "El Nino" ateşi dünyayı kavururken, uzmanlardan yeni uyarılar geldi. Önümüzdeki hafta Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yurt genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar kaç derece artacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bugün hava durumu...
"El Nino" sıcak hava dalgasının etkisiyle bu yıl dünya genelinde sıcaklık rekorları kırıldı. Türkiye'de bazı illerde sıcaklıklar 46 dereceye kadar ulaşırken, Avrupa'da birçok kentte yüksek sıcaklık nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.
Türkiye'de de son günlerde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ile bir nebze de olsa sıcaklıklar düşse de, önümüzdeki haftadan itibaren Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yurda giriş yapacağı kaydediliyor.
"Eyyam-ı bahur sıcakları" olarak adlandırılan bu hava dalgası, özellikle İstanbul gibi sahil şeridinde yer alan şehirlerde, sıcaktan ziyade yüksek nemle birlikte bunaltıcı bir hava yaratacak.
Türkiye'nin genellikle sıcak ve kurak yaz mevsimlerinde, Eyyam-ı Bahur etkileri daha da belirginleşiyor.