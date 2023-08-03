Eyyam-ı bahur Bingöl'ü yaktı kavurdu! Caddeler sokaklar boşaldı, tek bir insan kalmadı

''Sıcaklarda açık renkli ve gözenekli elbiseler daha uygun''

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi uzman Dr. Veysel Ürekli, sıcak havalarda dikkat etmesi gereken gruplara seslenerek, ''Öncelikli olarak vatandaşlarımızın dışarı çıkma saatlerinde bir değişiklik istiyoruz. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Yeme içme konusunda özellikle sıvı ağırlıklı beslenmelerini istiyoruz. Günde en az 3 ila 3.5 litre su tüketmeleri gerekiyor. Dışarı çıkma zorunluluğu olan vatandaşlarımızın ise güneş gözlüğü takmalarını, şemsiye kullanmalarını, açık renk elbise giymelerini ve gözenekli kıyafet giymelerini tavsiye ediyoruz. Ağır yemeklerden, yağlı yemeklerden, tuzlu yemeklerden kaçınmaları gerekiyor."