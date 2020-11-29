Eyvah eyvah! Beyaz Saray'da Trump'ı yataktan atan Melenia Trump kitap yazıyor! Sırlar ifşa olacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın boyanmanın eşiğinde olduğu iddia edilen eşi Melania Trump bombayı patlattı. Bayan Trump, Beyaz Saray'da yaşadığı günler kitaplaştırarak okuyucuyla buluşturacak. Trump çifti yataklarını ayırmıştı...
ABD başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump'ın eşi Melania Trump şu sıralar kitap hazırlığına başladı. Melania Trump, Beyaz Saray'da yaşadığı günler kitaplaştırarak okuyucuyla buluşturacak.
Independent Türkçe'nin Page Six'ten aktardığına göre eski First Lady, kitabında Beyaz Saray'da yaşadığı günleri anlatacak.
Kaynaklar, genelde mahremiyetini korumaya özen gösteren Melania Trump'ın bu konuda çalışmalara başladığını söyleyerek şunları aktardı:
"Melania, Beyaz Saray anılarını yazmak için görüşmeler yapıyor. Bu onun kendi parasını kazanması için bir fırsat."