Eyüpsultan’da ilginç kaza görenler döndü bir daha baktı

“Kardeşim geriye almak için vites atarken pedallar tutmuyor dedi”

Otomobil içerisinde bulunan Seçil Yavuz, ”Aracımız otomatik vites. Normal vitese aldı kardeşim. O esnada geriye almak için vites atarken pedallar tutmuyor dedi. Geriye doğru gelirken araba bir anda hızlanır gibi oldu ama durduğumuz yerdeyiz. El frenini çekmemizle yana doğru devrildik. Marketten geliyorduk. Elazığ’a yardım göndermek için çocuklara çocuk bezi ve bir takım bir şeyler almıştık. Artık onlar korudu herhalde Cuma vakti. Koliler sahiplerine ulaşamadan bizi korudu” dedi.