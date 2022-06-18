Eyüpsultan'da İETT otobüsü sokağa daldı 17 araca çarptı!İETT: Otobüs gece çalındı

Sokağı birbirine katan İETT şoförü son olarak çelik kasa yüklü 34 BH 288 plakalı kamyona çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede önlem alırken hasar tespit çalışması yaptı.