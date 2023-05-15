Eyüpsultan’da feci kaza: Arızalanan araca tanker çarptı ortalık savaş alanına döndü!
Eyüpsultan İstanbul Havalimanı-Göktürk yolunda bir tanker, arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü başından yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan İstanbul Havalimanı-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda Abdullah Yılmaz (52) idaresindeki 34 GP 6306 plakalı otomobilde arıza meydana geldi. Yol üzerinde hareketsiz kalan otomobilin sürücüsü araçtan indi.
Ancak reflektör ve benzeri gereç koymayan sürücü, aracını çekmek için başka bir sürücüden yardım istedi. O esnada Selahattin Yağcı yönetimindeki 34 FVS 817 plakalı tanker, otomobile arkadan çarptı.
Arızalanan araca tanker çarptı
Kaza sonucu otomobilin içerisindeki Yılmaz, çarpmanın etkisiyle başını direksiyona çarparak yaralandı. Tanker sürücüsünün yara almadığı kazayla ilgili çevredeki vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.