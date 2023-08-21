EYT'yi kaçırdım diye üzülmeyin! İşte hem kadın hem de erkek için EYT sonrası yeni emeklilik formülleri

SGK'nın yeni düzenlemesiyle, Türkiye'de çalışan işçilere erken emeklilik yolu açılıyor. Buna göre, 3600 prim günü tamamlayan işçiler, erken emeklilik imkanından yararlanabilecekler. Ancak, bu imkandan faydalanmak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşçiler, emeklilik için gerekli olan prim günü sayısını doldurduktan sonra erken emeklilik hakkını elde edebilecekler. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

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