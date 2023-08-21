EYT'yi kaçırdım diye üzülmeyin! İşte hem kadın hem de erkek için EYT sonrası yeni emeklilik formülleri
Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. İşte EYT sonrası emeklilik formülleriyle ilgili detaylar! .
Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek.
Böylelikle 3600 gün formülüyle SSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. İşte EYT sonrası emeklilik formülleriyle ilgili detaylar!
SGK'nın yeni düzenlemesiyle, Türkiye'de çalışan işçilere erken emeklilik yolu açılıyor. Buna göre, 3600 prim günü tamamlayan işçiler, erken emeklilik imkanından yararlanabilecekler. Ancak, bu imkandan faydalanmak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşçiler, emeklilik için gerekli olan prim günü sayısını doldurduktan sonra erken emeklilik hakkını elde edebilecekler. İşte, konu hakkında son gelişmeler!
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Kısmi emekli (yaşlı) aylığına hak kazanma şartları nelerdir?
Kısmi emeklilik, belli bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor
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