EYT'liye çok önemli 10 gün uyarısı! Kimse bilmiyor ama tazminatınız yanabilir

Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek. Ancak SGK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 bin günden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7.200, erkekler ise 9.000 prim gününü doldurarak emekli olabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek. Konuyla ilgili gazetevatan.com’a önemli açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, hem kademeli prim uygulaması hem de kod 8 ile ilgili bilinmeyen detayları anlattı.