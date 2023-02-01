EYT'liye çok önemli 10 gün uyarısı! Kimse bilmiyor ama tazminatınız yanabilir
Emeklilikte Yaşa Yakılanlarla ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecek. Emeklilikte ise kademeli prim günü aranacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, EYT’deki kademeli prim günü uygulaması, teşvik için 10 gün detayı ve kod 8 hakkında bilgiler verdi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Meclis’e sunuldu. Kanun teklif 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasına gidecek. Şubat ayının ortasında ise kanun teklifinin yasalaşması öngörülüyor. Yasanın çıkması ile birlikte EYT şartları taşıyan vatandaşlar emeklilik başvurularını o tarihten itibaren yaparak ilk aylıklarını Mart ayında almaya hak kazanacak.
Yaş sınırı olmadan 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin faydalanacağı EYT düzenlemesinde en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.
Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek. Ancak SGK’lılar kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5 bin günden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7.200, erkekler ise 9.000 prim gününü doldurarak emekli olabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek. Konuyla ilgili gazetevatan.com’a önemli açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, hem kademeli prim uygulaması hem de kod 8 ile ilgili bilinmeyen detayları anlattı.
Kademeli prim uygulaması
8 Eylül 1999'dan önce işe girenlerle ilgili bir yasal düzenleme getirildiğini hatırlatan Yılmaz, “Şu an Meclis'teki 4447-4759 sayılı yasalara geçici ek maddeler eklendi. Şu andaki kademeli yaş dediğimiz uygulama ise en son şeklini almış oldu. Kademeli yaş, 1999'da deprem sonrasında getirildi ve beraberinde prim günlerini 75'er gün katlamalı şekilde değiştirdi. Burada iş giriş tarihi sonrası her 1,5 yıl arasında yaş bir kademe ileri atıyor, prim günü de artı 75 katlanarak gidiyor.