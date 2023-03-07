EYT'liye çifte piyango vurdu! Hem ikramiye hem promosyon alacaklar
EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emekli promosyon kampanyaları için bankaların yarışı yeniden başlayacak. EYT başvurusu sırasında ‘2023 banka promosyonu ne kadar’ sorusunun yanıtına göre banka seçecek milyonlar için yeni rakamlar gündeme gelmeye başladı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte haberin detayları…
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde etti. EYT'de ilk gün başvurular 300 bini geçerken, SGK ise mesai başlangıç saatini 06.00’ya çekti.
Temmuz 2022 sonrasında bankalar emekli promosyonları için adeta yarışa girmiş ve rakamları 10 kata kadar arttırmıştı. Bu kapsamda EYT düzenlemesinin netlik kazanması sonrası emekli maaşı promosyonları yeniden gündemdeki sıcaklığını artırdı. Müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar yürüten bankalar emekli promosyonları için hazırlıklara başladı.
Emekli promosyonları bunun altında olmayacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.
Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,
3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,
7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve
10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.