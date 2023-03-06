EYT'linin beklediği detaylar netleşti! Avans ödemeleri ne zaman yapılacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla birlikte heyecanla bekleyen milyonlarca kişi de emeklilik hayaline kavuşmuş oldu. SSK'ya başvurup düzenlemeyle emekli olan vatandaşlar, EYT'yle ilgili detayları merak ediyor. Peki ilk maaşlar ne zaman ödenecek, SSK'da emeklilik işlemi kaç gün sürecek, emeklilik işlemleri gecikenlere avans ödemesi yapılacak mı? İşte tüm detaylar...
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak edilen detaylarda netleşti. Emeklilik başvuruları için SSK önlerinde uzun kuyruklar oluşturan emekli adayları, maaş ödemesi, avans ve işlemlerin ne kadar süreceği gibi konuları merak ediyor. İşte EYT'yle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...
e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Emeklilikte yaşa takılanlar, kanunun geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlandığı andan itibaren sosyal güvenlik merkezlerinden ve e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu yapmaya başladı.
Kanun uyarınca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlamış olanlar, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı statülerine göre aranan yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirmişler ise emekli aylığı bağlatmak için başvuruda bulunabiliyorlar. Koşulları henüz yerine getirmemiş olanlar ise tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik başvurusu yapabilecekler.
Mart ayında emeklilik dilekçesi veren tüm EYT’lilerin emekli aylıkları 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak.