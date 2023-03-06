EYT'linin beklediği detaylar netleşti! Avans ödemeleri ne zaman yapılacak?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından merak edilen detaylarda netleşti. Emeklilik başvuruları için SSK önlerinde uzun kuyruklar oluşturan emekli adayları, maaş ödemesi, avans ve işlemlerin ne kadar süreceği gibi konuları merak ediyor. İşte EYT'yle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...