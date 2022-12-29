EYT'lilere çifte gelir: Emekli promosyonu ile 10 bin TL'yi bulabilir! İşte alınabilecek promosyon tutarları...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde düğüm çözüldü. Şimdi detaylar merak ediliyor. EYT'liler için bir güzel haber de promosyon tarafında. Emekli promosyon tutarları mevcut durumda 7 bin-8 bin TL bandında bulunuyor. Emekli ve memur Ocak 2023 zammı ve EYT yasasının Meclis'ten geçmesi sonrası yeniden 10 bin TL'lerin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için şimdi de maaş ve emekli promosyonu heyecanı yaşanıyor. EYT'liler tazminatın yanı sıra seçecekleri banka üzerinden promosyon da alarak, çifte ödeme alabilir.
Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.
EYT'LİLERE PROMOSYON NASIL OLACAK?
Kamu ve özel bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.