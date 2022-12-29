EYT'lilere çifte gelir: Emekli promosyonu ile 10 bin TL'yi bulabilir! İşte alınabilecek promosyon tutarları...

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre, EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.