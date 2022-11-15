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EYT'liler yaşadı yüksek maaş almak elinizde! Uzmanı hesapladı tüyoyu verdi

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EYT'liler yaşadı yüksek maaş almak elinizde! Uzmanı hesapladı tüyoyu verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Aralık ayında Meclis'e geleceğini ve 1,5 milyon kişinin ilk aşamada emekli olacağını duyurduğu emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasında geri sayım başladı.

EYT'liler yaşadı yüksek maaş almak elinizde! Uzmanı hesapladı tüyoyu verdi

Vatandaşlar EYT yasasında borçlanmaya ilişkin detayları araştırmaya başladı. EYT'de borçlanmanın maaşlara nasıl yansıyacağı merak edildi. İşte askerlik ve doğum borçlanması ve diğer konu başlıklarına ilişkin bilinmesi gerekenler...

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EYT'liler yaşadı yüksek maaş almak elinizde! Uzmanı hesapladı tüyoyu verdi

Aralık ayında Meclis'e gelmesi ve Ocak ayında devreye girmesi beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasında borçlanmanın nasıl olacağı, emekli maaşına yansımaları merak edildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya konuya açıklık getirdi.

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EYT'liler yaşadı yüksek maaş almak elinizde! Uzmanı hesapladı tüyoyu verdi

Özgür Kaya'nın aktardıklarına göre; emekli maaşını etkileyen çalışanın ücretidir. Burada yapılacak borçlanmanın dönemleri de önem arz ediyor. 

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EYT'liler yaşadı yüksek maaş almak elinizde! Uzmanı hesapladı tüyoyu verdi

Sosyal güncelik sisteminde 2000 öncesi, 2000-2008, 2008 ve sonrası olmak üzere üç dönem bulunuyor. 2000 öncesi aylık bağlama oranıyla 2008 sonrası aylık bağlama oranı arasından yaklaşık yüzde 30'luk bir eksilme var. 

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