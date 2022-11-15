EYT'liler yaşadı yüksek maaş almak elinizde! Uzmanı hesapladı tüyoyu verdi

Sosyal güncelik sisteminde 2000 öncesi, 2000-2008, 2008 ve sonrası olmak üzere üç dönem bulunuyor. 2000 öncesi aylık bağlama oranıyla 2008 sonrası aylık bağlama oranı arasından yaklaşık yüzde 30'luk bir eksilme var.