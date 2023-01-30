EYT'ler Ramazan Bayramı'nda ikramiye alacak mı? Bayram İkramiyesi 3 bin TL oluyor...

Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti'nin verdiği bilgiye göre teklif bu hafta içerisinde TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu 4 maddelik teklifin, hızlı bir şekilde komisyondan geçerek 9 Şubat Salı günü Meclis Genel Kuruluna gelmesi planlanıyor.