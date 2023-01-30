EYT'ler Ramazan Bayramı'nda ikramiye alacak mı? Bayram İkramiyesi 3 bin TL oluyor...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Yasa Değişikliği teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Yaş sınırı olmadan pirim gün sayısını tamamlayanlar emekli olacak. Yasa değişikliği bu hafta Meclis Komisyonu'nda görüşülecek. Salı günü de TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. İlk maaşlar da Mart ayında yatırılacak. Peki emekliler Ramazan Bayramı ikramiyesi alabilecek mi? 1100 TL olan bayram ikramiyesi kaç lira oluyor?
AK Parti ve MHP'nin EYT teklifini Meclis'e sunmasının ardından ayrıntılar netleşti. Prim günü ve sigortalılık süresini şartını karşılayanlar yaşı beklemeden emekli olabilecek. Teklifin şubatta yasalaşması durumunda ilk maaşlar martta hesaba yatacak. Peki EYT'liler Ramazan Bayramı'nda ikramiye alabilecek mi? Ramazan Bayramı ikramiyesi kaç lira olacak? İşte ayrıntılar.
Merakla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti'nin verdiği bilgiye göre teklif bu hafta içerisinde TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Sadece EYT ile düzenlemelerin olduğu 4 maddelik teklifin, hızlı bir şekilde komisyondan geçerek 9 Şubat Salı günü Meclis Genel Kuruluna gelmesi planlanıyor.
Şubat ayında yasalaşması beklenen düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu durumda şubat ayında başvuru yapan çalışan mart ayında ilk maaşını alacak.
EYT'den emekli olacakların ilk aylıklarını Mart ayında almaları beklenirken, EYT'liler emeklilere verilen bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi?