EYT'den sonra yeni erken emeklilik sistemi geliyor! 7200 günde emekli olunacak...
EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından yeni bir erken emeklilik sistemi daha Meclis'e geliyor. Kulislere göre SGK ile Bağ-Kur prim şartları eşiktenecek. Böylece Bağ-Kur'lular 9000 bin iş günü pirim ödemek yerine 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilecekler...
1 milyon 800 bin EYT’li TBMM’den geçen yasa tasarısı sonrasında erken emeklilik hakkı kazandı. EYT’nin ardından emeklilik fırsatı getiren yeni düzenlemenin gündeme geleceği konuşuluyor. Bağ-Kur primi ödeyenler artık 1800 gün eksik prim ödeyerek emekli olabilecekler..
Anneler ve ev kadınlarının erken emekliliği ile Bağ-Kur ve SGK primlerinin 7.200 güne eşitlenmesi gündemde. Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Bağ-Kur kapsamında bulunan 1 milyon esnafın erken emekliliğine kapı aralayacak düzenlemede küçük esnafın 9.000 gün yerine 7.200 günden emekli olması sağlanacak.
5 yıl önce emeklilik şansı
Böylece küçük esnaf 5 yıl önce emekli olma şansını elde edecek. Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.
8 Eylül 1999-30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur’lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır. Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000’den 7200’e çekecek.