EYT'de gözden kaçan detay! Emekli olamayacaklar son uyarı geldi
Emekli olmak isteyen EYT'lilerin merak ettiği detaylar ortaya çıktı. EYT'den hangi şartlar dahilinde muaf olunacağı açıklandı. EYT'de yaş ve prim borcu ile ilgili bilinmesi gerekenler aktarıldı. İşte EYT ile ilgili tüm ayrıntılar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme yasalaşır yasalaşmaz SGK ve e-Devlet üzerinden başvuru yoğunluğu olduğu kadar sizlerden gelen sorularda da büyük bir artış var. 24 yıllık bekleyişin ardından gelen düzenleme milyonlarca çalışanı etkiliyor.
Hürriyet'ten Noyan Doğan EYT ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi: 4/A hizmete başlama tarih 9.11.1998 ve 5765 gün prim günüm var. 4/B tescil başlangıç tarihim ise 2017. İlk 890 gün ödendi, sonrasında ödenmedi, 4/B’den borçluyum. Toplam prim günüm 6657 gün. EYT’den yararlanabiliyor muyum?Koray K.
Cevap: 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olduğunuz için EYT’den yararlanabiliyorsunuz. Emekli olabilmeniz için kademeli prim gün kapsamında 5900 prim güne ihtiyacınız var. Bağ-Kur prim borcunuz olduğu için EYT’den yararlansanız bile emekli olamazsınız.
- Soru: 16.03.1999’da SSK’lı olarak işe girdim. 58 gün prim ödemem var. 2001’den itibaren doktor olarak emekli sandığına tabi memurum, 7320 gün primim var. EYT’den emekli olabilir miyim, olursam SSK’dan mı, emekli sandığından mı emekli olabiliyorum? Canan D.