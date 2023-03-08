EYT'de gözden kaçan detay! Emekli olamayacaklar son uyarı geldi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme yasalaşır yasalaşmaz SGK ve e-Devlet üzerinden başvuru yoğunluğu olduğu kadar sizlerden gelen sorularda da büyük bir artış var. 24 yıllık bekleyişin ardından gelen düzenleme milyonlarca çalışanı etkiliyor.