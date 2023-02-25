EYT'de son 3 gün hazırlıklarınızı tamamlayın! EYT'de bunu yapmayan emekli olamayacak

Depremde ölenlerin yakınları da faydalanabilecek

Meclis'e gelecek yasa teklifiyle birlikte, EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin yakınları bu düzenlemeden yararlanabilecek. EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından SGK'da yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.