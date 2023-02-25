EYT'de son 3 gün hazırlıklarınızı tamamlayın! EYT'de bunu yapmayan emekli olamayacak
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği EYT yasası 28 Şubat 2023 Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. EYT'lilerin emeklilik başvurusu yapabilmesi için öncelikle yapmaları gereken şeyler var. Bunu yapmayanlar EYT'ye başvuramayacak. Depremde hayatını kaybeden EYT'liler emekli olabilecek mi? EYT emekli maaşları kaç lira olacak?.. İşte cevapları...
EYT yasa tasarısı 28 Şubat'ta Meclis çalışmalarına yeniden başladığında görüşülecek. "EYT’liler “EYT Yasası” mecliste onaylanacak, cumhurbaşkanı imzalayacak, resmî gazetede yayımlanacak ondan sonra emeklilik için müracaatta bulunacaksınız! Resmî gazetede yayımlanmadan emeklilik müracaatında bulunamazsınız..." sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, EYT'lileri uyardı: "EYT'de bunu yapmayan emekli olamaz"
EYT düzenlemesi 28 Şubat 2023 Salı günü TBMM'den geçerse, yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hemen onaylanarak mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT'liler, başvurularını yasa yürürlüğe girdikten sonra yapabilecek.
Depremde ölenlerin yakınları da faydalanabilecek
Meclis'e gelecek yasa teklifiyle birlikte, EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin yakınları bu düzenlemeden yararlanabilecek. EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından SGK'da yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.
Bunu yapmayan emekli olamayacak
Son gelişmelerden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, “SSK'lı çalışanlar EYT yasalaştığında, emeklilik için müracaatta bulunamazlar” dedi ve gerekli şartları belirtti: