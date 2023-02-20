EYT'de planlar değişti süre uzadı! Peki EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak?
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler sonrası Meclis çalışmalarına ara verilmişti. Meclis'in 21 Şubat Salı günü açılarak çalışmalarına başlaması bekleniyordu. Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin de salı ya da çarşamba günü yasalaşacağı konuşulurken, bugün yapılan bir açıklama gündem yarattı.
Türkiye, 'asrın felaketi' olan depremin açtığı yaraları sarmak için seferber olurken, milyonların beklediği EYT düzenlemesi için de gözler Meclis'e çevrilmişti.
Deprem nedeniyle ara verilen Meclis'in çalışmalarına salı günü başlaması beklenirken, tarihin 28 Şubat'a çekilmesiyle EYT'liler için sürpriz oldu. İlk emekli maaşların yatacağı tarihle ilgili yapılan yeni açıklama ise dikkat çekti.
Ara 28 Şubat'a kadar uzadı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Elitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;