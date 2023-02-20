BIST 5.027
DOLAR 18,87
EURO 20,19
ALTIN 1.118,44

EYT'de planlar değişti süre uzadı! Peki EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak?

|
EYT'de planlar değişti süre uzadı! Peki EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler sonrası Meclis çalışmalarına ara verilmişti. Meclis'in 21 Şubat Salı günü açılarak çalışmalarına başlaması bekleniyordu. Milyonların merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin de salı ya da çarşamba günü yasalaşacağı konuşulurken, bugün yapılan bir açıklama gündem yarattı.

EYT'de planlar değişti süre uzadı! Peki EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak?

Türkiye, 'asrın felaketi' olan depremin açtığı yaraları sarmak için seferber olurken, milyonların beklediği EYT düzenlemesi için de gözler Meclis'e çevrilmişti.

111
EYT'de planlar değişti süre uzadı! Peki EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak?

Deprem nedeniyle ara verilen Meclis'in çalışmalarına salı günü başlaması beklenirken, tarihin 28 Şubat'a çekilmesiyle EYT'liler için sürpriz oldu. İlk emekli maaşların yatacağı tarihle ilgili yapılan yeni açıklama ise dikkat çekti.

211
EYT'de planlar değişti süre uzadı! Peki EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak?

Ara 28 Şubat'a kadar uzadı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

311
EYT'de planlar değişti süre uzadı! Peki EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak?

Elitaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

411