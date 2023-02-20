EYT'de planlar değişti süre uzadı! Peki EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak?

Deprem nedeniyle ara verilen Meclis'in çalışmalarına salı günü başlaması beklenirken, tarihin 28 Şubat'a çekilmesiyle EYT'liler için sürpriz oldu. İlk emekli maaşların yatacağı tarihle ilgili yapılan yeni açıklama ise dikkat çekti.