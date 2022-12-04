EYT'de milyonları üzen gelişme! Herkes bekliyordu 2023'e kaldı! Hak sahipleri ne yapacak?

Milyonlar EYT düzenlemesini bekliyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili beklenen kanun teklifinde artık sona gelindi. Ancak Meclis'in takvimine bakıldığında teklif için yeni yılı yani 2023'ü işaret ediyor. Yürürlülük tarihinin 1 Ocak olması beklenen teklifte çalışan için kayıp yaşanmayacağı vurgulanıyor.