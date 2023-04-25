EYT'de maaş krizi çıktı! Bir milyondan fazla kişi maaşlarının ödenmesini bekliyor

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Biz Mart ayında ilk müracaatlar başladığında dedik ki bu işler Eylül-Ekim ayını bulur. Ancak Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin hemen arkasından açıklamalar yapıp Nisan ayında herkes aylıklarını alacak gibi açıklamalarda bulundular. Aslında bu mümkün değil. Matematiksel olarak da mümkün değil. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir kapasitesi var" diyor.