EYT'de maaş krizi çıktı! Bir milyondan fazla kişi maaşlarının ödenmesini bekliyor
Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasanının Meclis'ten geçmesiyle büyük umutlara kapıldı. EYT'nin çıkmasıyla birlikte iktidar kanadından "İlk maaşlar Nisan'da ödenecek" açıklamaları geldi. Ancak Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen emeklilik maaşı için başvuranlar arasında maaşı yatanların oranı yüzde 15'te kaldı. Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerin yüzde 85'ine halen maaşları ödenmedi. Maaşların ilerleyen aylarda toplu olarak ödeneceği belirtiliyor...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Yasası yürürlüğe gireli 45 gün oldu. Hükümet yetkilileri Mart ayında başvuru yapan EYT'lilerin Nisan ayında ilk maaşlarını alacağını açıklasa da bu gerçekleşmedi. Prim gününü doldurmasına rağmen yaş haddi nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar çıkarılan yasayla emekliliğe hak kazansa da bu kez de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) takıldı. Yasanın çıktığı gün müracaatta bulunup da hâlâ sonucunu alamayanlar var. Başvuruların yaklaşık dörtte biri onaylanırken maaşı, fark ödemesi ya da ikramiyesi yatanların oranı yüzde 15'te kaldı. İlk maaşların ödenmesinin sürecin Eylül ayına kadar uzayabileceği belirtiliyor.
EYT yasası 3 Mart'ta yürürlüğe girdi
EYT'lilerin 23 yıldır süren mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan yasal düzenleme 3 Mart 2023 itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren müracaatlar da başlamış oldu. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi emeklilik için başvuruda bulundu.
Ancak EYT'den emekli olabilmek için başvuru yapanların sadece 400 bin civarının emeklilik işlemleri onaylanırken; ilk emekli aylığı, bayram ikramiyesi ya da fark aylıklarını alanların sayısı yaklaşık 200-250 bin civarında kaldı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Biz Mart ayında ilk müracaatlar başladığında dedik ki bu işler Eylül-Ekim ayını bulur. Ancak Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin hemen arkasından açıklamalar yapıp Nisan ayında herkes aylıklarını alacak gibi açıklamalarda bulundular. Aslında bu mümkün değil. Matematiksel olarak da mümkün değil. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir kapasitesi var" diyor.