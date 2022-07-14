EYT'de flaş gelişme! Milyonlar bu haberi bekliyordu: Tarih belli oldu

Milyonlarca vatandaşın beklediği yasal düzenlemeler için maraton başladı. Yaz boyu sürecek çalışmalar Ekim ayı ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacak. Yeni yıl ile birlikte milyonların sorunu da çözülmüş olacak.

Sözleşmelilerin kadro sorunu çözülürken, geçici işçilerin çalışma süreleri 12 aya çıkartılmış olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilikle ilgili çalışma da tamamlanacak. Milyonlar 2023 yılının başında bekledikleri yasalara kavuşacaklar.