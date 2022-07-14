EYT'de flaş gelişme! Milyonlar bu haberi bekliyordu: Tarih belli oldu
3600 ek gösterge sonrası, sözleşmeli memura kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) gündemde... EYT'de çalışma ve yasa tarihi netleşirken, sözleşmeli memurlar için de 3+1 formülü masaya geldi. Geçici işçiler için de çalışma süresinin uzayacağı bildirildi.
3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı sonrası EYT düzenlemesi ve sözleşmeli memurlara yeni haklar için çalışmalar başladı. Sabah gazetesinden Fruk Erdem'in haberine göre; yeni dönemde sözleşmeli memurlar yeni haklarına kavuşacakken, EYT'de meselesinin de 3'lü komisyon çalışmaları yönetecek.
Milyonlarca vatandaşın beklediği yasal düzenlemeler için maraton başladı. Yaz boyu sürecek çalışmalar Ekim ayı ile birlikte kamuoyu ile paylaşılacak. Yeni yıl ile birlikte milyonların sorunu da çözülmüş olacak.
Sözleşmelilerin kadro sorunu çözülürken, geçici işçilerin çalışma süreleri 12 aya çıkartılmış olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için emeklilikle ilgili çalışma da tamamlanacak. Milyonlar 2023 yılının başında bekledikleri yasalara kavuşacaklar.
TOPLU SÖZLEŞMEYE YAZILDI
Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmenin Resmi Gazete'de yayımlanan metninde yer alan iki konudan 3600 ek gösterge çözülerek yasalaştı.
Toplu sözleşme metninde yer alan 52. maddede sözleşmeli personel ile ilgili hüküm de şimdi gündeme alındı.
Söz konusu maddede, "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır" ifadesi yer aldı.