EYT'de dikkat çeken bayram ikramiyesi detayı! Hesaplara yatırılacak

EYT'de dikkat çeken detaylar açıklandı. EYT'de artık sona gelindi. EYT'de ilk maaşın ne zaman hesaplara yatacağı için tarih verildi. Öte yandan EYT'de bayram ikramiyesi detayı da ortaya çıktı. EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Önümüzdeki hafta Salı günü TBMM Genel Kurulu'nun toplanması bekleniyor. Meclis'in gündeminde yapılandırma yasası ile EYT'liye emeklilik hakkını verecek kanun teklifi bulunuyor. Yapılandırma yasası EYT'linin emekliliğini de kolaylaştıracak İşte EYT ile emekli olacak olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...