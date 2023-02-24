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EYT'de dikkat çeken bayram ikramiyesi detayı! Hesaplara yatırılacak

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EYT'de dikkat çeken bayram ikramiyesi detayı! Hesaplara yatırılacak

EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Türkiye 11 ilde yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da gündemdeki önemli yasal düzenlemeleri bekliyor. Depremzede vatandaşların da büyük çoğunluğunu ilgilendiren yapılandırma tasarısı ve EYT yasasının önümüzdeki Salı günü Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

EYT'de dikkat çeken bayram ikramiyesi detayı! Hesaplara yatırılacak

 EYT'de dikkat çeken detaylar açıklandı. EYT'de artık sona gelindi. EYT'de ilk maaşın ne zaman hesaplara yatacağı için tarih verildi. Öte yandan EYT'de bayram ikramiyesi detayı da ortaya çıktı. EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Önümüzdeki hafta Salı günü TBMM Genel Kurulu'nun toplanması bekleniyor. Meclis'in gündeminde yapılandırma yasası ile EYT'liye emeklilik hakkını verecek kanun teklifi bulunuyor. Yapılandırma yasası EYT'linin emekliliğini de kolaylaştıracak İşte EYT ile emekli olacak olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

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EYT'de dikkat çeken bayram ikramiyesi detayı! Hesaplara yatırılacak


Geçtiğimiz hafta toplanması beklenen TBMM Genel Kurulu milletvekillerinin deprem bölgesinde olması sebebiyle tüm partilerin ortak kararı ile 28 Şubat tarihine ertelenmişti. Bu Salı toplanacak olan TBMM Genel Kurulu öncelikli olarak Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini görüşecek.

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EYT'de dikkat çeken bayram ikramiyesi detayı! Hesaplara yatırılacak

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre; Komisyondan geçen düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar primlerini tamamladıklarında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacaklar.

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EYT'de dikkat çeken bayram ikramiyesi detayı! Hesaplara yatırılacak

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemeden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor.

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