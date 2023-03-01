EYT yasalaştı! Promosyon müjdesi 2023 EYT'liler ne kadar emekli promosyonu alacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Meclis'ten geçerken gözler emekli promosyonuna çevrildi. İlk maaşlarını Nisan ayında alması beklenen EYT'liler banka promosyonu alacak mı? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. İlk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.
Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.
EYT'LİLER EMEKLİ BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?
Emekli banka promosyonu 3 yılda bir ödenmektedir. Banka ile iletişime geçen emekliler dilekçe verdikten sonra promosyon alma sürecini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.