EYT kulisi üzecek! İlk maaş Haziran ayına kalıyor! EYT emeklileri kaç lira maaş alacak?
EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeyi beklerken kulislere EYT'lileri üzecek bir haber düştü. Mart ayında ilk emekli aylıklarını almayı bekleyen EYT'lilerin bir süre daha beklemek zorunda kalacakları belirtiliyor..
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin düzenlemesinin şubat ayı içinde yasalaşması ve ilk maaşların mart ayında verilmesi planlanmıştı. Deprem felaketinin ardından Meclis çalışmalara ara verirken EYT düzenlemesinin akıbeti de merak ediliyordu. EYT, 28 Şubat'ta Meclis çalışmalarına yeniden başladığında görüşülecek. Ancak deprem nedeniyle yasalaşma süreci uzadığı için ilk maaşın alınması da mayıs-haziranı bulacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Genel Kurul gündeminde bekleyen EYT konusunda AK Parti’den yansıyan bilgiler, geri adım atılmayacağı yönünde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düzenlemenin “bir an önce yasalaşması” görüşünde olduğuna dikkat çekiliyor.
Mart ayında Meclis'ten geçecek
Düzenlemenin martta yasalaşması bekleniyor. Teklifin Meclis’te kabul edilmesinin ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla Resmi Gazete'de yayınlanacak. Ve bunun ardından milyonlarca EYT’li maaş için SGK’ye başvuracak.
İlk maaşlar Haziran'ı bulabilir
Bu başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için ise belli bir süre gerekiyor. Bu nedenle de ilk maaşların mayıs, haziran aylarını bulacağına işaret ediliyor.