EYT için hükümetin masasındaki 5 formül! 3600 ek gösterge Meclis'e geliyor
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. EYT için hükümetin masasında 5'li formül var. 3600 ek gösterge için çalışmalar hızlandı, Meclis'e sunulması için çalışılıyor...
Hükümet, maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle yıllardır çözüm bulunamayan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için formül arayışına girdi. Yaklaşan seçim öncesinde hükümetin bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için bir düzenleme yapması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı ve kaç kişinin böylesi bir uygulamadan yararlanacağı da değerlendirilecek.
Masada 5'li formül var
5'li formül olarak nitelendirilen çalışma kapsamında ise EYT sorunu çözecek formüller değerlendiriliyor. Bu çerçevede ilk seçenek daha önce de gündeme gelen bu konu bir kez daha masada. 3600 günü olan kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.
İkinci seçenekte EYT’lilerin de en çok istediği gibi sigortalılık süresine bakılması değerlendiriliyor. Bu çerçevede çözüm önerisi olarak sigorta süresine bakılıp, yaşa bakılmadan emeklilik gündeme gelecek.
Üçüncü seçenekte ise kademeli emeklilik öngörülüyor. Buna göre Almanya modeli de olarak lanse edilen bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde 2 kesintili emekli maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında güçlü biçimde duruyor.