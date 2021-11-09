EYT için hükümetin masasındaki 5 formül! 3600 ek gösterge Meclis'e geliyor

Hükümet, maliyeti yüksek olduğu gerekçesiyle yıllardır çözüm bulunamayan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için formül arayışına girdi. Yaklaşan seçim öncesinde hükümetin bir kereye mahsus olmak üzere, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için gerekli yaş süresini bekleyenler için bir düzenleme yapması bekleniyor. Kulislerde konuşulanlara göre bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan plana göre, prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Çalışmayla ilgili olarak maliyet analizi yapılacağı ve kaç kişinin böylesi bir uygulamadan yararlanacağı da değerlendirilecek.