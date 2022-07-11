EYT için çalışmalar hızlandı: Alternatif çözüm önerileri masada

Emeklilik için yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. Konunun maliyet analizi ortaya çıkarılacak. Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu. Hükümetin tüm bu değerlendirmeleri kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor.