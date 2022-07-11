EYT için çalışmalar hızlandı: Alternatif çözüm önerileri masada
Hükümetin gündemine aldığı emeklilikte yaşa takılanların durumu için alternatif çözüm önerileri masada.
Çalışma hayatının sorunları tek tek çözüme kavuşuyor. Ek gösterge meselesi çözüldü. Enflasyonun tahribatlarına karşı tedbirler geliştirildi. Sırada emeklilikte yaşa takılanların durumu var.
Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hızlandı. Hedef EYT sorununu yıl sonuna kadar çözmek.
Emeklilik için yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. Konunun maliyet analizi ortaya çıkarılacak. Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu. Hükümetin tüm bu değerlendirmeleri kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor.
TRT Haber'in haberine göre, yıl sonuna kadar çözülmesi hedeflenen düzenleme için kapsam ve şartlar belirlenecek, maliyet analizi çıkarılacak.