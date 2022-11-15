EYT için 146 milyar TL lazım ama bütçede öyle bir para yok! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yılbaşına kadar çıkması neredeyse kesinleşti. İlk etapta 1.5 milyon EYT’linin 3 bin 500 lira aylıkla emekli olması halinde bile yıllık 146 milyar lira para gerekiyor. Ancak hükümetin hazırladığı 2023 yılı bütçe tasarısında EYT maaşları için konulmuş kuruş olmadığı ortaya çıktı.
2023 seçimlerine eli güçlü olarak girmek isteyen hükümet, EYT yasasını 2023 yılının başında Meclis'ten geçirmeye hazırlanıyor. Ancak bunun için 146 milyar Türk Lirası, eski parayla 146 katrilyon liraya ihtiyaç var. Ortalama emekli aylığı ve emekli sayısı arttıkça kaynak ihtiyacı katlanarak artıyor. Ancak 2023 bütçesine EYT'liler için bir kuruş bile kaynak konulmadı. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın Çalışma Bakanlığı bütçesine 120 milyar lira ödenek konulması için verdiği önerge ise AK Parti oylarıyla reddedildi.
İlk etapta 1.5 milyon kişi emekli olacak
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, yaş şartının kaldırılması halinde ağustos itibarıyla ilk etapta 1.5 milyon kişinin emekliliğe hak kazanacağını, yılbaşına kadar bu sayının daha da artacağını söyledi. Sözcü'nün yaptığı hesaplamalara göre, 1.5 milyon EYT'liye en düşük emekli aylığı olan 3 bin 500'er lira ödenmesi halinde aylık 5 milyar 250 milyon TL bulunması gerekiyor.
Aylık 3 bin 500$er lira emekli maaşı ödense bile 1.5 milyon yeni emekli için yıllık 63 milyar lira para bulunması gerekiyor.
Ayrıca 1.5 milyon EYT'linin halen asgari ücret üzerinden maaş aldıkları varsayıldığında dahi emekliye ayrıldıkları anda SGK yıllık 40.1 milyar lira işçi ve işveren prim geliri kaybına uğrayacak.