EYT için 146 milyar TL lazım ama bütçede öyle bir para yok! En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL...

2023 seçimlerine eli güçlü olarak girmek isteyen hükümet, EYT yasasını 2023 yılının başında Meclis'ten geçirmeye hazırlanıyor. Ancak bunun için 146 milyar Türk Lirası, eski parayla 146 katrilyon liraya ihtiyaç var. Ortalama emekli aylığı ve emekli sayısı arttıkça kaynak ihtiyacı katlanarak artıyor. Ancak 2023 bütçesine EYT'liler için bir kuruş bile kaynak konulmadı. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın Çalışma Bakanlığı bütçesine 120 milyar lira ödenek konulması için verdiği önerge ise AK Parti oylarıyla reddedildi.