EYT 1 yıl sonraya mı ertelendi? AK Parti MYK'da ertelensin denmişti
Mart ayı ile birlikte devreye girmesi beklenen EYT'de son durum kafaları karıştırıyor. Kahramanmaraş depremleri ile birlikte erteleneceği iddia edilen EYT'de Erdoğan'ın kararı belli oldu. Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nun çalışması durumunda EYT'nin yasalaşmasını isterken, "Söz verdik, geri dönüş yok" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetlerindeki depremler 11 ili derinden sarstı. Depremde son açıklanan rakamla birlikte vefat eden vatandaşların sayısı 40 bini geçti.
Kahramanmaraş depremleriyle birlikte emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ile ilgili yeni yasanın erteleneceğine dair iddialar ortaya atıldı. Meclis, bu hafta içinde düzenlemeyi ele alacak.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinde geri adım atılmayacağını ifade etti.
“Söz verdik, geri dönüş yok” şeklinde konuşan Erdoğan, bu hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nun çalışması halinde EYT düzenlemesinin mevcut haliyle yasalaşmasını istedi.