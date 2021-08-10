Eylül'de yasak yok! Kapalı mekanlara ve eğlence yerlerine aşı yaptırmayanlar alınmayacak

Öncelik okulları açmak

Öncelik okulların açılmasında olacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak.