Eylül ayında faizler sıfırlandı! 20 bin TL'yi bulan indirimler var

520i, Eylül ayı boyunca 200 bin TL’ye 15 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sunuluyor. İlave olarak, BMW 418i Coupé, BMW 418i Gran Coupé ve BMW X2 xDrive18i modelleri 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz ile satın alınabiliyor.