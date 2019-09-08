Eylül ayında faizler sıfırlandı! 20 bin TL'yi bulan indirimler var
Otomotiv pazarındaki daralma devam ederken yılın ilk 8 ayındaki pazar verileri belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine daralma yüzde 46'yı buldu.
Düşen satışları telafi etmek isteyen markalar ise, Eylül ayının başlaması ile birlikte hazırladıkları kampanyaları birer birer duyurmaya başladı. Yüzde sıfır faiz seçenekleri, çeşitli takas destekleri ve 20 bin TL'ye varan indirimlerin yer aldığı kampanyalara gelin birlikte bakalım.
BMW
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Eylül ayına özel BMW 5 Serisi, BMW 4 Serisi, BMW 2 Serisi Active Tourer ve BMW i3 modelleri ile birlikte BMW X ailesi ürünlerinde çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor.
520i, Eylül ayı boyunca 200 bin TL’ye 15 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile sunuluyor. İlave olarak, BMW 418i Coupé, BMW 418i Gran Coupé ve BMW X2 xDrive18i modelleri 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz ile satın alınabiliyor.
Kampanya kapsamında, yeni BMW X1, Eylül ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0.99 faizli kredi satışa sunuluyor.