Eylül ayı kampanyalı otomobil fiyatları açıklandı! İşte model model liste...

Peugeot, Opel ve Dacia’da Öne Çıkan Modeller

Peugeot modellerinde E-208, 1 milyon 884 bin TL’den başlıyor. Yeni 3008, 2 milyon 359 bin TL’den 3 milyon 195 bin TL’ye kadar çıkarken, E-5008 ise 3 milyon 258 bin TL’den başlayan fiyatlarla listede yer alıyor.