Eylül ayı kampanyalı otomobil fiyatları açıklandı! İşte model model liste...
Türkiye otomobil pazarında satışlar hız kesmeden devam ediyor. Ağustos ayında rekor kıran sıfır araç satışları sonrası markalar, eylül ayı fiyat listelerini güncelledi. Renault’tan Toyota’ya, Volkswagen’den Togg’a kadar birçok markanın en güncel fiyatları belli oldu.
Türkiye’de otomobil satışları ağustos ayında tarihi seviyelere ulaştı. Artan talep karşısında markalar eylül ayı fiyat listelerini ve kampanyalarını duyurdu. Sıfır araç almak isteyenler için en çok merak edilen konu ise “hangi model ne kadar oldu?” sorusu.
Renault ve Hyundai Fiyatları
Renault tarafında Clio, 1 milyon 495 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkat çekerken, yeni Duster 1 milyon 730 bin TL’den başlıyor. Megane E-Tech, 1 milyon 902 bin TL’den satışta. Markanın üst segmenti Rafale ise 3 milyon 430 bin TL’den alıcı buluyor.
Hyundai ise i10 modelinde 1 milyon 119 bin TL’den başlayan fiyatlarla öne çıkıyor. Tucson’un fiyatı 2 milyon 149 bin TL’den başlarken hibrit versiyonu 3 milyon 350 bin TL’den satışta. Markanın elektrikli modeli IONIQ 5, 2 milyon 269 bin TL’den başlayan fiyat etiketi taşıyor.
Peugeot, Opel ve Dacia’da Öne Çıkan Modeller
Peugeot modellerinde E-208, 1 milyon 884 bin TL’den başlıyor. Yeni 3008, 2 milyon 359 bin TL’den 3 milyon 195 bin TL’ye kadar çıkarken, E-5008 ise 3 milyon 258 bin TL’den başlayan fiyatlarla listede yer alıyor.