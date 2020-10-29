Eylon Nuphar göğüslerini aldırdı! Kansere karşı 'cesurum' pozları verdi
16 yıl önce kansere yakalanan İsrailli ünlü sanatçı Eylon Nuphar, hastalığın nüksetmesiyle göğüslerini aldırdı. 'İzlerimi taşıyacak ve sevecek kadar cesurum' diyen Nuphar, bir derginin kapağında yeni haliyle yer aldı.
İsrailli performans sanatçısı Eylon Nuphar kanseri atlattı. İki göğsünü de aldırdıktan sonra ameliyat izleriyle gurur duyduğunu belirten Nupsar, ülkenin kadın dergilerinden birinin kapağında, içine bir şey giymediği pembe bir blazer ceketle poz verdi.
İsrailli sanatçı Nuphar, kanser tedavisini bir parçası olarak bir ay önce çift mastektomi geçirdi.
49 yaşındaki sanatçı ve aktivist meme rekonstrüksiyonu yaptırmamayı tercih etti. Bu, kendi deyimiyle onu düz ve özgüvenli yaptı.
Kadınlara ilham olacağını düşünüyor: Bu çok kişisel bir tercih. Sanırım bunu yapacak kadar, izlerimi taşıyacak ve sevecek kadar cesurum. Ama bu cesaretim başka kadınlara yardım edecek olmamdan geliyor.” diyen Nuphar, memelerini yaptırmayarak benzer süreçlerden geçen kadınlara ilham vermeyi umuyor.