Eylon Nuphar göğüslerini aldırdı! Kansere karşı 'cesurum' pozları verdi

Kadınlara ilham olacağını düşünüyor: Bu çok kişisel bir tercih. Sanırım bunu yapacak kadar, izlerimi taşıyacak ve sevecek kadar cesurum. Ama bu cesaretim başka kadınlara yardım edecek olmamdan geliyor.” diyen Nuphar, memelerini yaptırmayarak benzer süreçlerden geçen kadınlara ilham vermeyi umuyor.