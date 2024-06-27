Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı anlar ilk kez ortaya çıktı!

Yetkililerden aldığımız bilgiler neticesinde tek kameranın kayıtta olduğunu ifade ettiler. Çocuk 17 yaşından küçük olduğu için yüzü buzlu annenin yüzü açık ve net sunulmuş durumda. Ailenin sabıka fotoğrafı yok.Buradan mahkemeye götürüldüler. Mahkemeye götürüldüler.