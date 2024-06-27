Eylem Tok ve oğlunun yakalandığı anlar ilk kez ortaya çıktı!
İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu ABD'ye kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalanma anları ilk kez ortaya çıktı. Eylem Tok'un değişimi dikkat çekti.
İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında ölüme sebebiyet verdikten sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok ABD'de yakalanmışlardı.
Yakalanma anlarına ait görüntüler ilk kez 24'te ekranlarında yayınlandı. Detayları Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay aktardı:
Yetkililerden aldığımız bilgiler neticesinde tek kameranın kayıtta olduğunu ifade ettiler. Çocuk 17 yaşından küçük olduğu için yüzü buzlu annenin yüzü açık ve net sunulmuş durumda. Ailenin sabıka fotoğrafı yok.Buradan mahkemeye götürüldüler. Mahkemeye götürüldüler.