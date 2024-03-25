Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Olay iddia patladı kazadan birkaç ay önce...

Türkiye'nin konuştuğu o kazayla ilgili Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci çok önemli bir iddia ortaya attı. Özer, annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan T.C.'nin okula gidip gelirken de o lüks aracı kullandığı, defalarca kez hız kameralarına yakalandığını söyledi.