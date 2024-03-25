Eylem Tok ve oğlu yurt dışına kaçmıştı! Olay iddia patladı kazadan birkaç ay önce...
Eylem Tok'un oğlu T.C.'nin yaptığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardığı olayda yeni gelişmeler yaşandı. Acılı baba Özer Aci, kazadan birkaç ay önce T.C.'nin art arda hız kamerasına takıldığını ve ceza yediğini söyledi. Ayrıca, T.C.'nin okul arkadaşının annesi de attığı mesajda T.C.'nin okula da lüks araçla geldiğini ifade etti.
Türkiye'nin konuştuğu o kazayla ilgili Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci çok önemli bir iddia ortaya attı. Özer, annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan T.C.'nin okula gidip gelirken de o lüks aracı kullandığı, defalarca kez hız kameralarına yakalandığını söyledi.
Aci'ye bu iddiasını destekleyen bir ihbar mesajı da geldi. O mesajı atan T.C.'nin okul arkadaşının annesiydi.
Acılı baba Özer Aci, oğlunu hayattan koparan T.C.'nin aynı lüks araçla, kazadan birkaç ay önce peş peşe hız kameralarına yakalandığını hatta ceza yediğini öne sürdü.
Cinayet gibi kazanın üstünden 24 gün geçti. Eylem Tok ve oğlu halen ABD'de...