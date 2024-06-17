'Eylem Tok ve oğlu Türkiye'de yargılanmak isteyebilir' ABD'de 25, Türkiye'de 6 yıla kadar ceza

Türkiye gazetesinden Yeşim Erarslan’ın haberine göre, ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesine ilişkin ikili bir antlaşma olduğunu hatırlatan Hukukçu Hadi Dündar, bu anlaşma gereği şüphelinin ABD vatandaşı olsa bile iade edilebileceklerine dikkati çekti.