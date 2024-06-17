'Eylem Tok ve oğlu Türkiye'de yargılanmak isteyebilir' ABD'de 25, Türkiye'de 6 yıla kadar ceza
Ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki T.C. ve yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok dün ABD'de yakalanmıştı. Hukukçu Hadi Dündar ise Eylem Tok ve oğlunun suçlarının ABD'de 25 yıla kadar hapsi öngörüldüğü için Türkiye'de yargılanmak isteyeceğini dile getirdi. Öte yandan 18 Haziran'da mahkemeye çıkacak şüphelinin ABD vatandaşı olsa bile Türkiye'ye iade edilebileceği ön görülüyor.
18 Haziran'da (salı günü) hakim karşısına çıkacak anne ve oğlu için yapılacak duruşma sonrasında iade için yargılama süreci başlayacak.
Hukukçular, suçun ABD’de 25 yıla kadar, Türkiye ise 6 yıla kadar hapis öngördüğünü belirterek, “Anne ve oğlu (Türkiye'de) burada yargılanmak isteyecektir” öngörüsünde bulundu.
Türkiye gazetesinden Yeşim Erarslan’ın haberine göre, ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesine ilişkin ikili bir antlaşma olduğunu hatırlatan Hukukçu Hadi Dündar, bu anlaşma gereği şüphelinin ABD vatandaşı olsa bile iade edilebileceklerine dikkati çekti.
Timur Cihantimur’un bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme annesi Eylem Tok’un ise delilleri karartma, suçluyu kayırma ve ihmalden hakim karşısına çıkacağını ifade eden Hukukçu Dündar “Cihantimur’u ABD teslim etmezse ve orada yargılamaları yapılırsa o zaman da ABD kanunlarına göre ‘kasıtsız insan öldürme’ suçundan yargılanacak.