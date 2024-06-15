Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? ABD polisini harekete geçiren ihbar

ABD’li yetkililer, Tok’un gözaltına alındığı sırada nakit olarak 5 bin dolar taşıdığını belirtti. Tok'un eski eşi olan Bülent Cihantimur'un Türkiye'de tanınmış bir plastik cerrah olduğunu belirten yetkililer, anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdiklerini ekledi.