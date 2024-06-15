Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? ABD polisini harekete geçiren ihbar
1 Mart'ta Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kaza sonrası kaçan Yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu T.C.’nin ABD'de yakalanmasına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Firarilerin üzerinden yüksek miktarda para çıktı ve operasyonun hızlandıran sürecin Küba'ya kaçma ihtimali olduğu belirtildi.
Türkiye'de günlerce konuşulan firari Eylem Yok ve 17 yaşındaki oğlu ABD'de dün sabah gözaltına alındı. Boston Polis Departmanı’nın (BDP) raporuna göre, Güney Florida Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, iki sanığın bulunduğu eve yerel saatle sabah 9.30 civarında baskın düzenlediği ve anne ile oğlunu olaysız şekilde gözaltına aldığı belirtildi.
T.C. ve Tok federal mahkeme binasına götürülürken, tutuklama kararında T.C. için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedildi.
ABD’li yetkililer, Tok’un gözaltına alındığı sırada nakit olarak 5 bin dolar taşıdığını belirtti. Tok'un eski eşi olan Bülent Cihantimur'un Türkiye'de tanınmış bir plastik cerrah olduğunu belirten yetkililer, anne ve oğlun yıllık ücretinin 46 bin dolar olan bir özel okulu da gezdiklerini ekledi.
Sözcü'nün Reuters’ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberinde, “Türk yetkililerin Tok ve Cihantimur’un sahte pasaport ile Küba’ya kaçabileceğini değerlendirdiği" ifade edildi.