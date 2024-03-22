Eylem Tok olayında flaş gelişme! Oğlunun kaza anı ve kazayı öğrendiği an çıktı

Emrullah Erdinç o görüntülerde olanları şu şekilde sıralıyor; O sırada yarış yapıyorlar. T.C ve Ö.D o kadar hızlı gidiyorlar. 160'a frene bastığı halde zor düşüyor. Normalde o arabanın 160 ile viraja girdiğinde bu kadar savrulmaması gerekiyor. En son gösterge 160'ı gösteriyor. Frene bastıktan sonra 160. Bu hızla virajı alamayıp Murat Aci ve 4 kişiye birden çarpıyor.