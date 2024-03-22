Eylem Tok olayında flaş gelişme! Oğlunun kaza anı ve kazayı öğrendiği an çıktı
İstanbul Eyüpsultan'da ehliyeti olmadan kullandığı arabayla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki T.C, annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Türkiye'nin konuştuğu acı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde araçların yarıştığı o anlar, Eylem Tok'un kazayı öğrendiği an ve olay yerine gidişi de görülüyor. İşte detaylar...
İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Acı'nın öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ederken, yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kaza sonrası Eylem Tok ve oğlu T.C, önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı. Eylem Tok son olarak oğluyla birlikte New York'ta görüntülenmişti.
Türkiye'nin konuştuğu kazadan yeni görüntüleri Gazeteci Emrullah Erdinç, YouTube yayınında gösterdi. İşte detaylar...
Yarış yaptıkları anlar...
Emrullah Erdinç o görüntülerde olanları şu şekilde sıralıyor; O sırada yarış yapıyorlar. T.C ve Ö.D o kadar hızlı gidiyorlar. 160'a frene bastığı halde zor düşüyor. Normalde o arabanın 160 ile viraja girdiğinde bu kadar savrulmaması gerekiyor. En son gösterge 160'ı gösteriyor. Frene bastıktan sonra 160. Bu hızla virajı alamayıp Murat Aci ve 4 kişiye birden çarpıyor.