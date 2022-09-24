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Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

FRANSA'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları, belediyenin enerji tasarrufu adımları kapsamında 1 saat 15 dakika erken söndürüldü.

Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

Fransa'da enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapıların ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.

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Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

Bu kapsamda başkentin sembolü haline gelen Eyfel Kulesi, 1 saat 15 dakika önce karartıldı.

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Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı

Eyfel Kulesi'nin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.

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Eyfel Kulesi enerji tasarrufu için erken karartıldı
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