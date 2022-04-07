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Exxen'le hayatı değişen Hasan Can Kaya paraya kıydı! Acun Ilıcalı kefil olunca satın aldı

Exxen'le hayatı değişen Hasan Can Kaya paraya kıydı! Acun Ilıcalı kefil olunca satın aldı

Acun Ilıcalı ile çalışmaya başladıktan sonra hayatı değişen Hasan Can Kaya, parayı buldu.

Exxen'le hayatı değişen Hasan Can Kaya paraya kıydı! Acun Ilıcalı kefil olunca satın aldı

YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakalayan komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olmuştu. 

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Exxen'le hayatı değişen Hasan Can Kaya paraya kıydı! Acun Ilıcalı kefil olunca satın aldı

Sosyal medya hesabından ünlüler hakkında bilgiler paylaşan ses sanatçısı Onur Akay, Kaya'yla ilgili bombayı patlattı. 

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Exxen'le hayatı değişen Hasan Can Kaya paraya kıydı! Acun Ilıcalı kefil olunca satın aldı

Akay, “Komedyen Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye 1. Levent’te villa aldı." dedi.

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Exxen'le hayatı değişen Hasan Can Kaya paraya kıydı! Acun Ilıcalı kefil olunca satın aldı

Akay "Villayı bankadan kredi çekerek alan Kaya’ya patronu Acun Ilıcalı kefil oldu." ifadelerini kullandı.

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