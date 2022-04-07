Exxen'le hayatı değişen Hasan Can Kaya paraya kıydı! Acun Ilıcalı kefil olunca satın aldı
Acun Ilıcalı ile çalışmaya başladıktan sonra hayatı değişen Hasan Can Kaya, parayı buldu.
YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakalayan komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olmuştu.
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Sosyal medya hesabından ünlüler hakkında bilgiler paylaşan ses sanatçısı Onur Akay, Kaya'yla ilgili bombayı patlattı.
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Akay, “Komedyen Hasan Can Kaya, 40 milyon TL’ye 1. Levent’te villa aldı." dedi.
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Akay "Villayı bankadan kredi çekerek alan Kaya’ya patronu Acun Ilıcalı kefil oldu." ifadelerini kullandı.
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