Exxen'den Blu TV'ye transfer Doktorlar'ın Arslan'ı Devrim Nas'ın son hali de olay
Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde oynayan Devrim Nas iki ayrı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Televizyon ekranlarında bir dönem yayımlanan ardından tekrarları birçok defa ekrana gelen Doktorlar dizisinin estetisyeni Devrim Nas geri dönüyor. Doktorlar dizisinde Doktor Arslan'a hayat veren Nas, Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'deki Olağan Şüpheliler dizisinde yer aldı.
Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar ve Yasemin Allen'ın oynadığı Olağan Şüpheliler dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Ayrıca Devrim Nas, BluTV'de yayımlanacak Yeşilçam dizisinde de rol aldı.
Çağatay Ulusoy, Selin Şekerci gibi isimlerin başrolde olduğu Yeşilçam dizisi için Nas, "Çok özel, bizi heyecanlandıran bir işte birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum... İyi ki..." dedi.
Yeni imajını da sosyal medyadan paylaşan Devrim Nas'a beğeni yağdı.