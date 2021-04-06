Exxen'deki Olağan Şüpheliler setinde korkunç kaza yoğun bakıma kaldırıldı
Exxen'de yayımlanacak olan Olağan Şüpheliler setinde korkutan bir kaza yaşandı. Genç oyuncu geçirdiği kaza nedeniyle beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda tedavi görüyor.
Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayın hayatına başlayacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin setinde büyük bir talihsizlik yaşandı. Başrollerini Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen'in paylaştığı Olağan Şüpheliler dizisinin çekimlerinde dublör Aylin Akyüz, yaralandı.
Sinema Televizyon Sendikası, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"03.04.2021 tarihinde, yapımcılığını 1441 Productions'ın üstlendiği "Olağan Şüpheliler" isimli Exxen platformunda yayınlanacak dizi filmin çekimleri sırasında meslektaşımız Aylin Akyüz iş kazası geçirmiştir.
Trafik kazası sahnesi sırasında dublör olarak görev alan arkadaşımız, önce aracın üstüne sonra da yere düşerek ağır yaralanmıştır.
Kaza sonrası hastaneye yönlendirilen meslektaşımız, beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma alınmıştır. Hastanede ailesini ziyaret ettiğimiz ve olayla ilgili bilgi aldığımız Aylin Akyüz'ün durumu hala ciddiyetini korumaktadır.