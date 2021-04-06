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Exxen'deki Olağan Şüpheliler setinde korkunç kaza yoğun bakıma kaldırıldı

Exxen'deki Olağan Şüpheliler setinde korkunç kaza yoğun bakıma kaldırıldı

Exxen'de yayımlanacak olan Olağan Şüpheliler setinde korkutan bir kaza yaşandı. Genç oyuncu geçirdiği kaza nedeniyle beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Exxen'deki Olağan Şüpheliler setinde korkunç kaza yoğun bakıma kaldırıldı

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayın hayatına başlayacak olan Olağan Şüpheliler dizisinin setinde büyük bir talihsizlik yaşandı. Başrollerini Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen'in paylaştığı Olağan Şüpheliler dizisinin çekimlerinde dublör Aylin Akyüz, yaralandı.

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Exxen'deki Olağan Şüpheliler setinde korkunç kaza yoğun bakıma kaldırıldı

Sinema Televizyon Sendikası, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"03.04.2021 tarihinde, yapımcılığını 1441 Productions'ın üstlendiği "Olağan Şüpheliler" isimli Exxen platformunda yayınlanacak dizi filmin çekimleri sırasında meslektaşımız Aylin Akyüz iş kazası geçirmiştir. 

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Exxen'deki Olağan Şüpheliler setinde korkunç kaza yoğun bakıma kaldırıldı

Trafik kazası sahnesi sırasında dublör olarak görev alan arkadaşımız, önce aracın üstüne sonra da yere düşerek ağır yaralanmıştır.

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Exxen'deki Olağan Şüpheliler setinde korkunç kaza yoğun bakıma kaldırıldı

Kaza sonrası hastaneye yönlendirilen meslektaşımız, beyin kanaması sebebiyle yoğun bakıma alınmıştır. Hastanede ailesini ziyaret ettiğimiz ve olayla ilgili bilgi aldığımız Aylin Akyüz'ün durumu hala ciddiyetini korumaktadır.

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