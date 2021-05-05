Exxen'deki Konuşanlar için Hasan Can Kaya'dan bomba itiraf! 'Utanılabilecek hikayeler...'
YouTube'da yayımlanırken Acun Ilıcalı ile anlaşıp Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, programı Konuşanlar hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti.
İlk olarak Youtube'da yayınlanan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen'e dahil olan Hasan Can Kaya, adından söz ettirmeye devam ediyor. Konuşanlar programı ile yıldızı parlayan ve son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hasan Can Kaya, Hürriyet'e verdiği röportajda özel açıklamalarda bulundu.
Hasan Can Kaya, kendisine yöneltilen 'Sevenlerinizi bir arkadaş grubu, "Konuşanlar"ı ise bir lise sınıfı kabul ediyorsunuz. Çok konuşanın tahtaya yazıldığı, eğlenceli gençlerin cezalandırıldığı ve susturulduğu o günlere inat, bu programda çok konuşan ve eğlenceli hikayelere sahip kişiler öne çıkıyor ve yıldızlaşıyor. Bu format 'o eğlenceli kişilerin' ve yaşanamayan güzel günlerin bir intikamı sayılabilir mi?' sorusuna şu yanıtı verdi:
''Tam olarak öyle! Ben de lise yıllarında, o listenin her zaman en tepesindeydim. Bizim toplumumuzda neşeli, komik insan sadece sınıfta değil, iş ve akraba çevrelerinde de yadırganır maalesef.''
''O yüzden duygudaşım olarak da görüyorum öyle arkadaşları. 'Konuşanlar Talk Show' sınıfın komik çocuklarının, sistemden aldığı rövanştır.''