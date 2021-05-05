Exxen'deki Konuşanlar için Hasan Can Kaya'dan bomba itiraf! 'Utanılabilecek hikayeler...'

Hasan Can Kaya, kendisine yöneltilen 'Sevenlerinizi bir arkadaş grubu, "Konuşanlar"ı ise bir lise sınıfı kabul ediyorsunuz. Çok konuşanın tahtaya yazıldığı, eğlenceli gençlerin cezalandırıldığı ve susturulduğu o günlere inat, bu programda çok konuşan ve eğlenceli hikayelere sahip kişiler öne çıkıyor ve yıldızlaşıyor. Bu format 'o eğlenceli kişilerin' ve yaşanamayan güzel günlerin bir intikamı sayılabilir mi?' sorusuna şu yanıtı verdi: