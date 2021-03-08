Exxen'deki İşte Bu Benim Masalım yıldızı Aleyna Tilki Beren Saat'i solladı kazancı şoke etti
Şarkıcılığın yanı sıra Exxen'deki İşte Bu Benim Masalım'da oyunculuk yapan Aleyna Tilki'nin bölümlük ücreti ağızları açık bıraktı.
Son olarak çıkardığı yabancı pop şarkısı Retrograde ile adından söz ettiren Aleyna Tilki, dünyaya açılma hedefinde emin adımlarla ilerlerken bir yandan da oyunculuğa merak saldı. Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de Cemal Can Canseven ile başrol oynamaya başladı.
Şarkıcı olarak tanınmasının ardından oyunculuğa da el atınca tepki çekti. Exxen'deki dizisiİşte Bu Benim Masalım'da beklenen ilgiyi görmedi fakat Aleyna Tilki'nin bu diziden kazancı dudak uçuklattı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Exxen'de yayımlanan 8 bölümlük proje için 20 yaşındaki popçuya ödenen para birçok ünlü oyuncuya ödenmiyor.
Tilki'ye 8 bölüm için 2 milyon TL ödendi. Beren Saat'in bile Netflix'in Atiye dizisi için bölüm başına 150 bin TL aldığı dijital dünyada Tilki'nin 250 bin TL alması çok konuşuluyor.