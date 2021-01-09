Exxen'de Şeref Bey dizisinde oynayan Songül Öden'den kötü haber geldi
Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de dizi çeken Songül Öden'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Sağlık durumu merak edildi.
FOX TV'deki Bir Aile Hikayesi dizisinin ardından dijital platform Exxen'e geçen Songül Öden, Şeref Bey dizisiyle sevenlerinin karşısına çıktı. Hayranları yeni projenin heyecanını yaşarken Öden'den üzen bir haber geldi.
Songül Öden'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Öden'in sağlık durumuyla ilgili detay ortaya çıktı. Başarılı oyuncu Songül Öden'in sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde istirahat ettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz aylarda pandemi nedeniyle tiyatro oyunu ertelenen Songül Öden, 'Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum' sözleri ile üzüntüsünü dile getirmişti.
Songül Öden: 17 Şubat 1979 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Zaza kökenlidir.