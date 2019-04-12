Evsiz kadının dönüşümü inanılmaz oldu! Dünya bu askeri konuşuyor
Christina Meredith, çok zor koşullarda hayatına başladı. Henüz çocukken annesinin işkencesine maruz kaldı, amcası ise cinsel istismarda bulundu. Aynı anda birden çok işte çalışarak yedi kardeşine baktı. Ancak sonunda devreye polisler girdi ve koruyucu aileye verildi. 18 yaşına geldiğinde ise koruyucu ailenin bakımından çıkmak zorunda kaldı. Sonra ne mi oldu? Zorlukları göğüsleyerek sürdürdüğü yaşamı 18 yaşından sonra da aynı şekilde devam etti. İşte mutlu sonla biten o zorlu hayat hikayesi...
Ancak sonunda devreye polisler girdi ve koruyucu aileye verildi. 18 yaşına geldiğinde ise koruyucu ailenin bakımından çıkmak zorunda kaldı. Sonra ne mi oldu? Zorlukları göğüsleyerek sürdürdüğü yaşamı 18 yaşından sonra da aynı şekilde devam etti. İşte mutlu sonla biten o zorlu hayat hikayesi...
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Koruyucu ailenin yanından ayrılmak zorunda kalan Christina Meredith, kız kardeşinin velayetini alıp California'ya taşındı. Yine çok sayıda işte çalıştı.
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Otomobilinde uyudu, halk plajında duş aldı. Hep kendi evine çıkmanın hayalini kurdu.
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Ve o günlerde hayatını tamamen değiştiren bir olay yaşandı.
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