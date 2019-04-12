Evsiz kadının dönüşümü inanılmaz oldu! Dünya bu askeri konuşuyor

Ancak sonunda devreye polisler girdi ve koruyucu aileye verildi. 18 yaşına geldiğinde ise koruyucu ailenin bakımından çıkmak zorunda kaldı. Sonra ne mi oldu? Zorlukları göğüsleyerek sürdürdüğü yaşamı 18 yaşından sonra da aynı şekilde devam etti. İşte mutlu sonla biten o zorlu hayat hikayesi...