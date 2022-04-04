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Evrim'in o sözü Nagihan'ı çirkefleştirdi! Survivor eleme adayı belli oldu işte yokluk adasına giden isim...

Evrim'in o sözü Nagihan'ı çirkefleştirdi! Survivor eleme adayı belli oldu işte yokluk adasına giden isim...

Tv8'in milyonları ekrana kilitleyen programı Survivor All Star'da yokluk adasına giden isim belli oldu.

Evrim'in o sözü Nagihan'ı çirkefleştirdi! Survivor eleme adayı belli oldu işte yokluk adasına giden isim...

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da rekabet gündem güne artıyor. Birleşme sonrası dört dokunulmazlık oyunu oynayan takımlar, 3 Nisan akşamı yayınlanan 68'inci bölümde haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için parkura çıktı.

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Evrim'in o sözü Nagihan'ı çirkefleştirdi! Survivor eleme adayı belli oldu işte yokluk adasına giden isim...

Oyunda kadınlar mücadelesinin galibi gönüllüler olurken; erkekler de kazanan taraf ünlüler oldu. Ardından 'en iyiler' mücadelesi için parkura çıkıldı. 

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Evrim'in o sözü Nagihan'ı çirkefleştirdi! Survivor eleme adayı belli oldu işte yokluk adasına giden isim...

Birbirine girdiler:İlk olarak Nagihan ve Evrim yarıştı. Galip gelen taraf Evrim oldu. Aldıkları sayı sonrası sevinen gönüllülere Nagihan'dan tepki geldi.

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Evrim'in o sözü Nagihan'ı çirkefleştirdi! Survivor eleme adayı belli oldu işte yokluk adasına giden isim...

Bileğinin hakkıyla kazandı: "Sadece çirkeflikle kazanırsınız. Çirkeflik kanınıza işlemiş" diyen Nagihan Karadere'ye; Sude, "Bileğinin hakkıyla kazandı Evrim" yanıtını verdi. 

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